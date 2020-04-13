السفير: سفارة أذربيجان تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية وجهات سلطة داغيستان

موسكو، 13 أبريل، أذرتاج

قال سفير أذربيجان في الاتحاد الروسي بولاد بلبل اوغلو إن السفارة في اتصال دائم بوزارة الخارجية الروسية وجهات سلطة داغيستان من اجل تسوية الاوضاع المتوترة الناشبة عند منفذ الحدود الجمركي ياراق قازمالار بمنطق محرم كند في داغيستان.

واوضح السفير أن حوالي 200 مواطن تحشدوا عند الحدود راغبين في العودة الى أذربيجان مفيدا أن السفارة انذرت كل من راجع الى الخط الساخن أن الحدود مغلقة الى 20 ابريل.

واكد السفير بلبل اوغلو أن منفذ الحدود الجمركي مع داغيستان لا يملك مرافق وظروفا لانتظار عدد كبير من الناس.

وفند السفير كذلك انباء قيام المتحشدين عند الحدود بحملة الاضراب عن الطعام.

يذكر أن أذربيجان اغلقت الحدود خلال الفترة ما بين 5-20 ابريل بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج