تبيليسي، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج) وقالت وزارة الصحة الارمينية إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 1039 شخص بواقع 26 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة. يذكر أن 14 شخصا توفوا في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

AZERTAG.AZ : ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا

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