موسكو، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 2558 شخص خلال مدة 24 ساعة أخيرة. افادت وكالة اذرتاج ان مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ18328 شخص. يذكر أنه 179 مصاب تعافوا من هذا المرض وفقد 18 شخصا حياتهم خلال مدة 24 ساعة أخيرة. وتم تسجيل 1470 متعاف و148 حالة وفاة حتى الآن بسبب هذا المرض.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا

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