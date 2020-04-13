وزارة العمل: تسجيل زيادة كبيرة في عدد عقود العمل منذ أول أبريل

باكو، 13 أبريل ، أذرتاج

قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي إنها تقوم يوميا بمراقبة الكترونية على حالات تسريح العمال دون اساس له في القطاع الخاص او تقليل عدد العمال وذلك بعد أن وجهت الوزارة بلاغات منذرة مناسبة الى اصحاب الاعمال مسبقا حيث أن هذه العملية تشمل على 710 ألف عامل يعملون في القطاع غير الحكومي.

واضافت أن الاعمال المنفذة اسفرت عن ارتفاع كبير في عدد عقود العمل في القطاع الخاص وذلك أن عدد عقود العمل في القطاع غير الحكومي كانت الى اول ابريل 664 الف و119 عقد عمل وازداد الرقم الى 12 ابريل الى 710 الف و967 عقد عمل مسجل.

واشارت الوزارة الى أنها سجلت ارتفاعا يقدر 46 الفا و848 عقد عمل منذ اول ابريل العام الحالي مضيفة أن الرقم المذكور مسجل منذ اول يناير العام الجاري 69 الفا و478 عقد عمل جديد.