إدارة الشرطة تشدد الاجراءات على الطرق البرية لمراقبة مخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 13 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة واسعة النطاق من قبل موظفي الشرطة لضمان قواعد نظام الحجر الصحي الخاص للتصدي لانتشار تهلكة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد والامتثال بمطالب مقر العمليات لدى مجلس الوزراء وتوصياته.

وقالت الادارة إن عناصر شرطة المرور وجنود القوات الداخلية يفحصون فحصا جديا عند منافذ العبور المقامة بمختلف مناطق العاصمة باكو وثائق اذن لسواق وسائل النقل وركابها وأذون ممنوحة لهم عبر نظام استئذان 8103 بالرسائل القصيرة. ويتخذون تدابير قانونية مناسبة في حال اكتشاف سائق او راكب ينتهك قواعد الحجر الصحي الخاص حيث يطبقون الغرامة بحقهم بتحرير محضر غرامة وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

يذكر أن موظفي الشرطة العامة المدعومين بجنود القوات الداخلية عاقبوا تغريما اداريا 1503 شخص سائقا وراكبا كانوا على متون وسائل النقل خلال المدة المذكورة لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للتشريع ساري المفعول وذلك خلال مدة الساعات 00.00 من 12 أبريل الى 00.00 من 13 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 16483 شخص منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.