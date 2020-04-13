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    تسجيل 325 حالة اصابة و10 وفاة في أوكرانيا بسبب كورونا

    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٢٥‎]

    كييف، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوكرانيا الى 3102 مصاب بواقع اصابة 325 شخص آخر خلال مدة اليوم الأخير ومنهم حوالي 170 طفل واكثر المناطق المصابة في البلد هي كييف.

    قالت وزارة الصحة الاوكرانية إنه توفي 10 مصابين منهم ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 93 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

    واشارت الى أن 97 مصابا تعافوا تماما وترخصوا.

    يذكر أن 60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة.

    يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 24 ابريل واوقف جميع الرحلات الجوية.

    AZERTAG.AZ :تسجيل 325 حالة اصابة و10 وفاة في أوكرانيا بسبب كورونا
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