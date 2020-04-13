ضبط شخص يشيع معلومات كاذبة بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أستارا

أستارا، 13 أبريل ، أذرتاج

كشفت عناصر وزارة الداخلية عن قيام شخص بمحافظة أستارا جنوب البلاد بإشاعة معلومات دون الاستناد الى معلومات رسمية صادرة عن المؤسسات الحكومية الخاصة بجائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولا تعكس عن الحقيقة وموضوعة وهمية من شأنها أن تثير ضجة وارتباكا في المجتمع باستخدام تطبيق التراسل الفوري المحتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية واتساب الى مختلف الاشخاص.

واسفرت عمليات البحث والتحري الفورية عن اكتشاف هوية المشيع تلك المعلومات الكاذبة واتضح انه دنيامالي محمدوف ساكن قرية سنجردي لمحافظة أستارا واستدعي لقسم شرطة محافظة أستارا وكشف التحقيق معه عن ثبوت ما ينسب اليه من علامات المخالفة المنصوص عليها في المادة الـ 1ر388 من قانون المخالفات الادارية بنشر معلومات ممنوعة على مخزونات المعلومات الالكترونية على الانترنت او شبكات المعلومات والاتصالات اللاسلكية وألقي عليه القبض اداريا.