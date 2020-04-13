  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حالات اصابة ووفاة بعدوى فيروس كورونا في ايران

    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]

    طهران، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران إلى 73 الفا و303 شخص.

    أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور خلال مؤتمره الصحافي انه تم تسجيل 111 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 4585.

    تعافى 45 الفا و983 مصاب تمام وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات اصابة ووفاة بعدوى فيروس كورونا في ايران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
    علماء بريطانيون: لقاح محتمل لكورونا بحلول شهر سبتمبر
    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٧]
    عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جورجيا يبلغ 266 مصاب
    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]
    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان
    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
    زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان
    ارتفاع حالات اصابة ووفاة بعدوى فيروس كورونا في ايران