ارتفاع حالات اصابة ووفاة بعدوى فيروس كورونا في ايران

طهران، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران إلى 73 الفا و303 شخص.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور خلال مؤتمره الصحافي انه تم تسجيل 111 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 4585.

تعافى 45 الفا و983 مصاب تمام وترخصوا.