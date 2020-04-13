زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان

بشكيك، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 42 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 419 شخص.

قال نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولوت أوسنبكوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بشكيك إن جميع المصابين الجدد من بين المحتجزين للحجر الصحي الخاص ومنهم 19 ذكرا و23 إناثا.

واضاف أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 63 موظفا.

وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 5 أشخاص.

وتعافى من المرض 54 مصابا وترخصوا.