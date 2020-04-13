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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان

    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]

    نور سلطان، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان خلال 24 ساعة.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 11 شخصا فارقى الحياة من المصابين وتعافى 99 شخصا من المرض.

    واصيب 973 شخص بعدوى فيروس كورونا في كازاخستان.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان
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