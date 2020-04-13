عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جورجيا يبلغ 266 مصاب

تبيليسي، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 14 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 266 شخص فيما احضر البلد 3 مواطنين مصابين بالفيروس في الخارج.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 4872 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19 فيما يتلقى 453 شخص آخر العلاج لدى المستشفيات.

وتعافى 67 مصابا من 266 مصاب في البلد بالعلاج بينما توفي 3 مصابين.