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    سماكة الثلج 8 سم مع 7 مئوية تحت الصفر في قرية خيناليق بقوبا

    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]

    شابران، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    سجلت الأرصاد الجوية 7 مئوية تحت الصفر في خيناليق اعلى نقطة أذربيجان بمحافظة قوبا شمال البلاد.

    وقال مركز قوبا للارصاد الجوية أن سماكة الثلج في قرية خيناليق لمحافظة قوبا تتجاوز عن 8 سم فيما بلغت 7 سم في قرية قيريز بالمحافظة وبلدة خالتان 1 سم.

    AZERTAG.AZ :سماكة الثلج 8 سم مع 7 مئوية تحت الصفر في قرية خيناليق بقوبا
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