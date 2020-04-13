سماكة الثلج 8 سم مع 7 مئوية تحت الصفر في قرية خيناليق بقوبا
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
شابران، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
سجلت الأرصاد الجوية 7 مئوية تحت الصفر في خيناليق اعلى نقطة أذربيجان بمحافظة قوبا شمال البلاد.
وقال مركز قوبا للارصاد الجوية أن سماكة الثلج في قرية خيناليق لمحافظة قوبا تتجاوز عن 8 سم فيما بلغت 7 سم في قرية قيريز بالمحافظة وبلدة خالتان 1 سم.
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