شابران، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج) سجلت الأرصاد الجوية 7 مئوية تحت الصفر في خيناليق اعلى نقطة أذربيجان بمحافظة قوبا شمال البلاد. وقال مركز قوبا للارصاد الجوية أن سماكة الثلج في قرية خيناليق لمحافظة قوبا تتجاوز عن 8 سم فيما بلغت 7 سم في قرية قيريز بالمحافظة وبلدة خالتان 1 سم.

AZERTAG.AZ : سماكة الثلج 8 سم مع 7 مئوية تحت الصفر في قرية خيناليق بقوبا

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