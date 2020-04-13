بدء فتح 50 ألف فرصة عمل عام مأجور اضافيا

باكو، 13 أبريل ، أذرتاج

بجانب التدابير الرامية الى الاحتفاظ بفرص العمل الموجودة في ظروف انتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تعد زيادة امكانات العمالة للاهالي من اولويات وزارة العمل والضمان الاجتماعي ايضا.

أفادت أذرتاج أن الوزارة تخطط فتح 50 الف فرصة عمل عام مأجور اضافيا ابتداء من اليوم من خلال مراكز العمل دوست التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان انها صدقت على تقاسم فرص العمل العام المأجور على المدن والمحافظات وبعثت بتعليمات الاجراءات والآليات اليها.

يذكر أن فرص العمل العام المأجور اضافيا تشمل اساسا على الخدمات العامة والتطهير وغيرها.