حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

قال مقر العمليات الخاصة إن أذربيجان سجلت فيها 50 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 39 مصابا بالعلاج تماما وترخصوا فيما توفي مصاب واحد.

واضاف أن المتوفى من مواليد 1955م الذي كانت نتائج عيناته للفحص الطبي ايجابية.

وجاء في البيان أن البلد سجل فيه حتى الان 1148 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتشافى منهم 289 مصاب بالعلاج وتوفي 12 مصابا ويستمر علاج 847 مصاب لدى مستشفيات النظام الخاص.

وتقدر احوال صحة 25 منهم حرجة و 30 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

وتتخذ تدابير مناسبة بشأن معاينة 2373 شخص وضعوا تحت الحجر الصحي بمختلف مناطق البلد.