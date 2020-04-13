أكثر الأسماء إطلاقا على المواليد في أذربيجان

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

أعلنت وزارة العدل قائمة الأسماء المطلقة على المواليد الجدد في أذربيجان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وجاء في بيان الوزارة أن اكثر الأسماء إطلاقا على المواليد الذكور خلال الفترة المذكورة هو اسم "يوسف" الذي يتصدر القائمة بقدر 332 مرة ويليه "أوغور" 326 مرة و"علي" 309 مرة و"حسين" 289 مرة و"محمد" 191 مرة و"عمر" 188 مرة و"مراد" 187 مرة و"راؤل" 148 مرة و"أيخان" 147 مرة و"تونار" 147 مرة.

وتضم القائمة كذلك اكثر الأسماء إطلاقا على المولودات الإناث في أذربيجان وتشير إلى أن اسم "زهراء" هو الأكثر شيوعا قدر 338 مرة منذ مطلع العام الجاري. وتليه أسماء "مريم" 277 مرة و"زينب" 257 مرة و"مَلَك" 241 مرة و"أيْلين" 228 مرة و"فاطمة" 228 مرة و"نوراي" 209 مرة و"نيلاي" 173 مرة و"دنيز" 162 مرة و"إينجي" 153 مرة.

وجاء في بيان الوزارة أن اسمي "يوسف" و"زهراء" ما برحا يتصدران قوائم السنوات الخمس الاخيرة إطلاقا على المواليد الجدد حيث أن "يوسف" اطلق خلال الخمس سنوات الاخيرة على 11 ألفا و636 مولود جديد فيما سميت 11 ألفا و105 مولودة جديدة بـ "زهراء".