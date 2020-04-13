علماء بريطانيون: لقاح محتمل لكورونا بحلول شهر سبتمبر

باكو، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

يمكن للعلماء البريطانيين إعداد لقاح ضد فيروس كورونا بحلول شهر سبتمبر القادم.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن صحيفة "التايمز أوف لندن" ان هذه الكلمات قالتها سارة جيلبرت أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد.

أعلنت البروفيسورة أن فريقها سيتمكن من إنتاج اللقاح بحلول الخريف.

وأضافت البروفيسورة جيلبرت أنها كانت تأمل في الشهر الماضي أن يتم الانتهاء من تطوير اللقاح بحلول نهاية عام 2020، لكنها حاليًا تؤكد أنها الأكثر تفاؤلاً، حيث ستبدأ التجارب السريرية على البشر في غضون الأسبوعين المقبلين.

يذكر ان منظمة الصحة العالمية اعلنت في 11 مارس منظمة الصحة العالمية عن تفشي الوباء في انتشار فيروس كورونا المستجد يسبب كوفيد 19. حتى الساعة 21:00 بتوقيت باكو تم تسجيل أكثر من مليون و736 الف إصابة و106 الف و558 حالة وفاة في العالم حتى الآن وعلاج حوالي 393 الف شخص من مرض كوفيد 19.