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    زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا

    ١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٠٤]

    ويلنوس، 14 أبريل، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 9 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1062 شخص.

    قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 41 الفا و 503 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 4 أشخاص من 791 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 24 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.

    أسدوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ : زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا
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