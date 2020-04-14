زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٠٤]
ويلنوس، 14 أبريل، أذرتاج
ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 9 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1062 شخص.
قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 41 الفا و 503 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.
وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 4 أشخاص من 791 شخص.
ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 24 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.
أسدوف مراسل أذرتاج
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