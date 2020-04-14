زلزال قوي يهز ساحل نيوزيلندا
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥٠]
طوكيو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ساحل نيوزيلندا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال وقع على بعد جنوب شرق جزيرة رؤول وعلى عمق 10 كيلو مترات.
لا توجد معلومات حول الدمار والخسائر البشرية. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.
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