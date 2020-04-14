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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان

    ١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]

    نور سلطان، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تسجيل 939 حالة إصابة نتيجة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان خلال 24 ساعة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 14 شخصا فارقى الحياة من المصابين وتعافى 138 شخص من المرض.

    واصيب 1179 شخص بعدوى فيروس كورونا في كازاخستان.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان
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