وحدات المدفعية تجري طلقات قتالية

باكو، 14 أبريل ، أذرتاج

تجري وحدات المدفعية طلقات قتالية لدى ميادين الجيوش العامة التدريبية وفقا لخطة الاستعدادات القتالية لعام 2020م المصدق عليها من قبل وزير الدفاع.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن الاستعدادات القتالية التدريبية تستهدف تحسين مهارات ادارة وحدات المدفعية ورفع كفاءة ومستوى التنسيق القتالي بينها وتخطيط الفعاليات في اثناء العمليات القتالية وتنظيم الفعاليات المشتركة مع سائر انواع الجيوش.

وتجري مختلف وحدات المدفعية والصواريخ طلقات قتالية.