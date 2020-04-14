عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جورجيا يبلغ 300 مصاب

تبيليسي، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 296 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 4834 شخص فيما احضر البلد 3 مواطنين مصابين بالفيروس في الخارج.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 434 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

وتعافى 68 مصابا في البلد بالعلاج بينما توفي 7 مصابين.