ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان

طشقند، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وقالت وزارة الصحة الاوزبكية إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 1054 شخص بواقع 158 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة مفيدة أن حالات الاصابة الجديدة ازدادت من بين المحتجزين للحجر الصحي والعزلة الذاتية.

وقال في البيان إن 85 مصابا تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد 4 مصابين حياتهم. وما زال حوالي 80 ألف شخص في البلد تحت الرقابة الطبية المشددة والحجر الصحي وكذلك العزلة الذاتية في مساكنهم.