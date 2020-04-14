ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا

موسكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 2774 شخص خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

افادت وكالة اذرتاج ان مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ21 الفا و102 شخص.

يذكر أنه 224 مصاب تعافوا من هذا المرض وفقد 22 شخصا حياتهم في 51 منطقة روسية خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

وتم تسجيل 1694 متعاف و170 حالة وفاة حتى الآن بسبب هذا المرض.