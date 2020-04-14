وفاة 11329 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد ببريطانيا العظمى

لندن، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى بريطانيا العظمى الى 717 شخص فيما بلغ عدد المصابين بها 11 الفا و329 مصاب.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعلن عن اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 27 مارس وادخل العناية المركزة فيما بعد لتدهور احواله.