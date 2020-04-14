  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من العام الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف

    ١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 14 أبريل ، أذرتاج

    نظمت مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من عام 2020م الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف في 14 ابريل اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف تحدث في المشاورة عن الفعاليات المنفذة خلال الربع الاول من العام الجاري قائلا إن مواصلة تنفيذ الاصلاحات في أذربيجان ادت الى نتائج طيبة.

    واشار رئيس الدولة الى الجهود المبذولة ضمن محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد مفيدا أن الاوضاع تحت السيطرة الكاملة.

    ووجه الرئيس إلهام علييف الحكومة عددا من المهام الخاصة بتأثير الجائحة على الاوضاع الاقتصادية مبلغا أن عام 2020م يأتي كذلك عام الاصلاحات العميقة التي تشمل على عدد كثير من المجالات وتناول المؤشرات الاقتصادية للربع الاول من العام.

    ثم ألقى كل من وزير المالية سمير شريفوف ورئيس مجلس ادارة البنك المركزي ائلمان رستموف ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف ووزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف ووزير الزراعة انام كريموف تقارير.

    وأنهى الرئيس إلهام علييف المشاورة بكلمة ختامية.

    AZERTAG.AZ :مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من العام الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]
    عقد اجتماع القمة الطارئ للمجلس التركي عبر مؤتمر فيديو بمبادرة الرئيس إلهام علييف
    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٣٦]
    بيان مكتب الاعلام الرئاسي
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]
    الرئيس إلهام علييف يدشن مؤسسة إنتاج أقنعة الوجه الواقية بمدينة سومغايت الصناعية الكيماوية
    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الاعمال المنفذة لتوسيع الطريق السريع الواصل بين باكو وسومغايت
    رئيس الدولة يشارك في حفل افتتاح جسر عبور المشاة عند تقاطع شارعي موسكو و20 يناير
    مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من العام الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من العام الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من العام الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من العام الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من العام الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من العام الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف