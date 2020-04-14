مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من العام الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف

باكو، 14 أبريل ، أذرتاج

نظمت مشاورة مؤتمر الفيديو تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من عام 2020م الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف في 14 ابريل اليوم.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف تحدث في المشاورة عن الفعاليات المنفذة خلال الربع الاول من العام الجاري قائلا إن مواصلة تنفيذ الاصلاحات في أذربيجان ادت الى نتائج طيبة.

واشار رئيس الدولة الى الجهود المبذولة ضمن محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد مفيدا أن الاوضاع تحت السيطرة الكاملة.

ووجه الرئيس إلهام علييف الحكومة عددا من المهام الخاصة بتأثير الجائحة على الاوضاع الاقتصادية مبلغا أن عام 2020م يأتي كذلك عام الاصلاحات العميقة التي تشمل على عدد كثير من المجالات وتناول المؤشرات الاقتصادية للربع الاول من العام.

ثم ألقى كل من وزير المالية سمير شريفوف ورئيس مجلس ادارة البنك المركزي ائلمان رستموف ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف ووزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف ووزير الزراعة انام كريموف تقارير.

وأنهى الرئيس إلهام علييف المشاورة بكلمة ختامية.