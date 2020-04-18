تبيليسي، 18 أبريل ، أذرتاج وقعت رئيسة جورجيا سالومة زورابيشفيلي على مرسوم يمدد الحالة الطارئة المعلن عنها في البلد بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تمديد الحالة الطارئة في جورجيا الى 10 مايو. كما دعت الرئيسة زورابيشفيلي مواطني جورجيا للمكوث في المساكن والامتثال بالقواعد والقوانين والتوصيات. يذكر أن جورجيا اصيب بها 370 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم 79 مصابا تعافوا بالعلاج وتوفي 3 مصابين. عزيزوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : رئيسة جورجيا توقع على تمديد الحالة الطارئة

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