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    زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان

    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]

    بشكيك، 18 أبريل / نيسان، )أذرتاج(

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 40 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 506 شخص.

    قال نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولوت أوسنبكوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بشكيك إن جميع المصابين الجدد من بين المحتجزين للحجر الصحي الخاص.

    واضاف أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 116 موظف.

    وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 5 أشخاص.

    وتعافى من المرض 130 مصابا وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان
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