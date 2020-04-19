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    زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان

    ١٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٠٣]

    بشكيك، 19 أبريل ، أذرتاج 

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 48 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 554 شخص.

    قال نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولود اوسينبايف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بشكيك إن جميع المصابين الجدد من بين المحتجزين للحجر الصحي الخاص ومنهم 11 ذكرا و7 إناثا.

    واضاف أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 134 موظف.

    وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 5 اشخاص.واحوال صحة 16 شخصا حرجة ومنهم 9 مصابين بالعناية المركزة.

    وتعافى من المرض 133 مصاب وترخصوا.

    وفرضت الحكومة احوال الطوارئ بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ولايات بشكيك واوش وجلال أباد.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان
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