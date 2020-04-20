الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٠٤]
باكو، 20 أبريل ، أذرتاج
شارك الرئيس إلهام علييف في 20 ابريل اليوم في حفل تدشين مجمع شركة إذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء في باكو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]
١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٥]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٢٤]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥٤]
١٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:١٥]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٦]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤١]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٢٨]
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٣]
١٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٣:١٠]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]
١٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٤٦]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٤٤]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٦]
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك