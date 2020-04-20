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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٠٤]

    باكو، 20 أبريل ، أذرتاج

    شارك الرئيس إلهام علييف في 20 ابريل اليوم في حفل تدشين مجمع شركة إذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء في باكو.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء
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    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء