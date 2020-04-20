باكو، 20 أبريل ، أذرتاج شارك الرئيس إلهام علييف في 20 ابريل اليوم في حفل تدشين مجمع شركة إذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء في باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مجمع أذر إينيرجي للإدارة العامة والعلم والتعليم والمختبر بعد اعادة البناء

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