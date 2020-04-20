ولادة 22 ألفا و321 مولود في أذربيجان خلال شهري العام

باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سجلت أدارات الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل 22 ألفا و321 مولود خلال شهري العام.

أفادت وكالة أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن مؤشر الولادة لم يتغير قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق حيث استقر عند 13.7 مولود لكل 1000 ساكن من الأهالي.

وقالت الهيئة إن 584 مولود منهم هم توائم و12 مولودا هم توائم ثلاثي.

سجلت الأحوال المدنية خلال يناير - فبراير 10 آلاف و216 حالة وفاة على نطاق البلد وكان مستوى الوفاة انخفض إلى 6.3 وفاة لكل 1000 ساكن من الأهالي مقارنة بـ6.4 وفاة كانت في الفترة ذاتها من العام المنصرم.