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    اقتصاد


    زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية 4 مرات

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢١]

    باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أنتجت خلال شهر يناير- مارس من العام الجاري بأذربيجان الكمبيوترات والمعدات الكهربائية والبصرية والإلكترونية بقيمة 50.5 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن إنتاج الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية سجل زيادة بنسبة 3.9 مرات، أما إنتاج المعدات الكهربائية فزاد بنسبة 13.2 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    خلال الفترة المشمولة بالتقرير، زاد إنتاج الأجهزة والأجهزة للتنظيم والتحكم الأوتوماتيكي بنسبة 13.2 مرة وزاد إنتاج الكابلات الكهربائية للجهود حتى 1000 فولت بمقدار 2.7 مرة.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية 4 مرات
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