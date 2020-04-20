وزارة العمل والضمان الاجتماعي حولت الاعانات احادية الدفع الى حسابات 30 الف عاطل عن العمل مسجل آخر

باكو، 20 أبريل ، أذرتاج

حولت وزارة العمل والضمان الاجتماعي اعانات احادية الدفع 190 مانات الى حسابات 30 الف شخص آخر من المسجلين لدى الوزارة بصفتهم عاطلين عن العمل.

قالت الوزارة في بيان إن دائرة برنامج الاعانات احادية الدفع وسعت 3 مرات بتوجيه الرئيس إلهام علييف ليشمل البرنامج على 600 الف شخص. وتستمر عملية التحويل والدفع يوميا منذ 9 ابريل وقد ضمنت تحويلات الاعانات احادية الدفع الى 260 الف عاطل عن العمل وحولت من اجل ذلك 4ر49 مليون مانات حتى الان.

وبعد تحويل اللاموال الى الاشخاص المسجلين بصفتهم عاطلين عن العمل الى حساباتهم ترسل الرسائل القصيرة الى أرقام هواتفهم المسلجة من جانبهم عند مراجعاتهم للتسجيل وبعد أن حصلوا على هذه الرسائل القصيرة عليهم أن يستأذنوا من خلال نظام استئذان 8103 للخروج من المساكن ويتجهوا إما الى احد مراكز البريد أم رفرع بنك أيهما مذكور في الرسالة القصيرة التي حصلوا عليها ويحصلون على الاعانة احادية الدفع بإبراز بطاقة الهوية.