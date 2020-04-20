مجلس اذاعة التلفزيون والراديو يوقف بث قناة أرب بنشر معلومات تحتوي الألفاظ غير الأخلاقية

باكو، 20 أبريل ، أذرتاج

عقد مجلس اذاعة التلفزيون والراديو الوطني جلسة.

ونطر المجلس في جلسته في قضية واقعة استخدام تعابير غير اخلاقية من جانب خبير انضم الى البث الحي لبرانج "شاهد مع ائلكيز" المبثوث على شاشة قناة أرب التلفزيونية ف 18 ابريل.

وبعد مناقشة القضية واستنادا الى الفقرات ذات الصلة من قانون الاجراءات الادارية الصادر في 21 اكتوبر عام 2005م وقانون اذاعة التلفزيون والراديو الصادر في 25 يونيو عام 2002م ونظام مجلس اذاعة التلفزيون والراديو الوطني المصدق عليه بمرسوم الرئيس الاذربيجاني الصادر في 5 اكتوبر عام 2002م تقرر وقف بث برامج قناة أرب التلفزيونية في يوم 21 ابريل لمدة 6 ساعات ما بين الساعة 10.00 و16.00 مع الزام قناة أرب التلفزيونية ببث محتوى معاقبتها خلال مدة وقف البث على الشاشة.