باكو، 21 أبريل / نيسان،(أذرتاج) تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 25.44 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.13 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 1.60 دولارا في بورصة لندن.

AZERTAG.AZ : سعر النفط في الأسواق العالمية

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