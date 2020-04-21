مركز نظامي الكنجوي يهدي فرنسا فحوص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

أورن، 21 أبريل ، أذرتاج

نشرت بوابة "أكتو" الفرنسية (https://actu.fr/normandie) مقالا يتحدث عن إهداء مركز نظامي الكنجوي الدولي مستشفى ألونسون مامير 210 فحص لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج أن المقال يفيد أن ناتالي غوليه سيناتورة قسم أورن التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع أذربيجان حصلت على 210 فحص لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من باكو.

وجاء فيه أن ناتالي غوليه سيناتورة قسم أورن تحتفظ منذ السنوات الطويلة بالعلاقات الوثيقة مع أذربيجان وهذه العلاقات بفضلها هي حصلت غوليه على 210 فحص لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من مركز نظامي الكنجوي الدولي. والفحوص الطبية الآتية من باكو تقدم الى مستشفى ألونسون مامير.

ويقول المقال كذلك إن المندوبين المشاركين في رئاسة مركز نظامي الكنجوي الدولي فايرا فيكيه فرايبيرغا الرئيسة السابقة اللاتفية واسماعيل سراج الدين نائب رئيس البنك الدولي والدكتور شو شاك استجابوا عن دعوة ناتالي غوليه.

وابلغت غوليه انها توجهت الى أذربيجان من اجل المساعدة للحصول على فحوص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال مدة قصيرة تلبية لدعوة ولاية قسم أورن.

اقالاروفا مراسلة أذرتاج