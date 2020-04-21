طشقند، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان بواقع 92 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1657 شخص. وقالت وزارة الصحة الاوزبكية انه توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 5 اشخاص. وتعافى من المرض 261 مصاب وترخصوا.

AZERTAG.AZ : إصابة 1657 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد في أوزبكستان

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