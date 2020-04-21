الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 17 بئرا ارتوازية لدى 13 منطقة سكنية بمختلف مناطق البلد

باكو، 21 أبريل ، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الواحد والعشرين من ابريل نيسان اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 19ر1 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 17 بئرا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 13 منطقة سكنية تقع في 10 مدن ومحافظات يقطنها 193696 نسمة بمحافظة قاخ شمال غربي البلاد.

وستحفر الابار الارتوازية لدى قريتي أقزيبير وشاكيلي بمحافظة أغداش بئرا واحدة في كل واحد من القريتين وقرية درويشلي بمحافظة بلاسوار بئرين وحي كبز لمدينة كنجة بئرين وقرية موغانلي لمحافظة خوجاوند بئرين وقرية كوريدي لمحافظة يارديملي بئرا والمرعى الشتوي ميرزالار لمحافظة شوشا في اراضي محافظة أغدام بئرين وقصبة "قايغي" وريف ميشني لمحافظة لاتشين في اراضي محافظة أقجابدي بئرا واحدة في كل واحد منهما وقريتي تكله وتكله ميرزا بابا لمحافظة قوبوستان بئرا في كلتا القريتين وقرية كلخان لمحافظة ليريك بئرا وقرية قاسم بيكلي لمدينة نفطالان بئرا.