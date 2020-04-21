بيان المجلس الوطني

باكو، 21 أبريل ، أذرتاج

قال المجلس الوطني في بيان إنه امتثالا بقواعد ومعايير الصحة الوبائية في جلسات عامة للمجلس الوطني في ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ظهرت ضرورة إجلاس النواب نائبا واحدا في كل صف على مسافة مترين بينهم ويمكن أن يقعد في صالة الاجتماع بالمجلس الوطني على هذا النحو 96 نائبا.

وأشعر المجلس الوطني اصغر النواب سنا نسبيا مسبقا بانهم سيجلَسون في المكان الاعلى بالصالة المتوخى للضيوف للتمكن من اجلاس جميع النواب في الصالة مع تهيئة جميع ظروف لهم للتصويت والقاء كلمة. وتجري عملية التصويت حاليا عن طريق رفع يد ضمن اجراءات مؤقتة متخذة من جانب النواب.

بيد أن بعضا من وسائل الاعلام الجماهيرية نشر معلومات تدعي بنشوب استياء بسبب هذه الاجراءات حيث أن هذه المعلومات تربط اساسا بآراء دونها على شبكة التواصل الاجتماعي النائب رامل حسن. وجدير بالذكر أن النائب رامل حسن أوضح له رئيس جهاز المجلس الوطني صفاء ميرزايف هدف هذه الاجراءات وانها مؤقتة الزامية فاتخذ النائب رامل حسن موقفا متفاهما وأدرك أن هذا ليس بموقف مهين ازء اي نائب. وما وجه الى النائب رامل حسن أي توبيخ رسمي او أي انذار اداري. واثارة بعض من وسائل الاعلام الجماهيرية نبأ مثيرا حول هذه القضية لا تعود اليها بزيادة مجد وشرف وندعو مرة اخرى وسائل الاعلام الجماهيرية لعدم استهداف شيء مثير بل ايصال وقائع كما هو.