بيان المجلس الوطني

باكو، 21 أبريل ، أذرتاج

نشر بعض من وسائل الاعلام الجماهيرية معلومات تدعي بتوظيف ائلدار اسماعيل اصغروف لمنصب مدير لقسم التشريع الاداري لدى فرع التشريع الاداري والعسكري بجهاز المجلس الوطني.

قال المجلس الوطني في بيان إن هذا الخبر لا يوافق مع الحقيقة حيث أن ائلدار اصغروف موظف بمنصب مدير قسم التشريع العسكري لدى الفرع المذكور بجهاز المجلس الوطني منذ يوم 13 فبرا عام 2017م .

ودعا المجلس الوطني ممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية للتحري والتحقيق مرة اخرى قبل نشر مثل هذه المعلومات.