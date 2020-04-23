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    سياسة


    فصل كبير مستشاري مجلس الوزراء عن خدمة الدولة لانتهاكه قواعد السلوك الاخلاقي والمهنة

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٥‎]

    باكو، 23 أبريل ، أذرتاج 

    قال مجلس الوزراء في بيان إن كبير مستشاري قسم العمل مع الاقاليم بفرع جهاز مجلس الوزراء الاذربيجاني المعني لتنمية الاقاليم اقيل عن منصبه مع فصله عن خدمة الدولة لمعاملته المضادة لمبادئ اعلاء ثقة المواطنين في اجهزة الدولة وموظفي الدولة في ظروف تطبيق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بغية التصدي لانتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على اراضي البلد وكذلك لانتهاكه متطلبات السلوك الاخلاقي والمهنة في اثناء التواصل مع المواطنين بقرار مجلس الوزراء الاذربيجاني استنادا الى مطالب قانوني خدمة الدولة وقواعد السلوك الاخلاقي لموظفي الدولة.

    AZERTAG.AZ :فصل كبير مستشاري مجلس الوزراء عن خدمة الدولة لانتهاكه قواعد السلوك الاخلاقي والمهنة
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