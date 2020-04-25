وزير الاقتصاد: تكيف المرافق التجارية مع ظروف اقتصادية جديدة عامل مهم

باكو، 25 أبريل ، أذرتاج

قال ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد الاذربيجاني في مؤتمر صحفي عقد بمقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 25 ابريل اليوم إن تكيف المرافق التجارية مع ظروف اقتصادية جديدة عامل مهم.

واضاف الوزير جباروف أن الاستدامة اهم عامل في فعاليات ريادة العمل حيث انه من الممكن أن تواجه المؤسسات التجارية الناشطة لمدة طويلة للغاية تراجعات خطيرة خلال مدة عطالة قصيرة الاجل وبسبب ذلك على المرافق التجارية أن تتكيف ايضا مع ظروف اقتصادية جديدة مع تدابير داعمة حكومية.

وزاد أن كل رائد عمل عليه أن يتفهم أن الجائحة قد تستمر لمدة طويلة وهذه المدة مرهونة اكثر على سلوك الناس مع أن العامل الحاسم هو النظافة الشخصية والمسافة الاجتماعية لان الظروف الاقتصادية الجديدة تطالب بسلوك نوعي خاص بها.