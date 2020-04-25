النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا هنأت الشعب الاذربيجاني ومسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
باكو، 25 أبريل ، أذرتاج
هنأت النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا الشعب الاذربيجاني ومسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.
وكتبت النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا في حسابها على الانتسغرام " أنني أهنئ الشعب الاذربيجاني ومسملي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الرحمة والمغفرة والعفو سائلة الله عز وجل أن يهب لنا الرحمة في مثل هذا الشهر المبارك وتقبل الله صيامكم".
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