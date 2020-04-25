باكو، 25 أبريل ، أذرتاج هنأت النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا الشعب الاذربيجاني ومسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان. وكتبت النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا في حسابها على الانتسغرام " أنني أهنئ الشعب الاذربيجاني ومسملي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الرحمة والمغفرة والعفو سائلة الله عز وجل أن يهب لنا الرحمة في مثل هذا الشهر المبارك وتقبل الله صيامكم".

AZERTAG.AZ : النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا هنأت الشعب الاذربيجاني ومسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان

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