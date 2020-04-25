  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا هنأت الشعب الاذربيجاني ومسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]

    باكو، 25 أبريل ، أذرتاج 

    هنأت النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا الشعب الاذربيجاني ومسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.

    وكتبت النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا في حسابها على الانتسغرام " أنني أهنئ الشعب الاذربيجاني ومسملي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الرحمة والمغفرة والعفو سائلة الله عز وجل أن يهب لنا الرحمة في مثل هذا الشهر المبارك وتقبل الله صيامكم".

    AZERTAG.AZ : النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا هنأت الشعب الاذربيجاني ومسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٣]
    عقد اجتماع القمة بصيغة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بمبادرة الرئيس إلهام علييف
    ٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
    مقر العمليات: تقرر تخفيف قسم من القيود المفروضة بدء من 27 ابريل
    تعديلات في نظام استئذان 8103
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
    وزير الخارجية يتواصل مع نظيره الاوكراني هاتفيا
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٠٧]
    وزير الخارجية يتواصل مع نظيره المولدوفي هاتفيا
    النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا هنأت الشعب الاذربيجاني ومسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا هنأت الشعب الاذربيجاني ومسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان