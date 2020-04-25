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    تخطيط خفض مستوى مخاطر القروض المقدمة الى منتجي المستلزمات والاجهزة الطبية

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٥‎]

    باكو، 25 أبريل ، أذرتاج 

    جاء في بيان البنك المركزي الاذربيجاني انه يخطط خفض مستوى مخاطر القروض المقدمة الى منتجي المستلزمات والاجهزة الطبية من 100 في المائة الى 20 في المائة بغية زيادة امكانات وصول بعض المجالات الاقتصادية الى موارد القروض ويتيح ذلك للبنوك بتخصيص قروض لهذا المجال بصرف اقل اموال.

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