الرئيس المصري يشارك في اعمال القمة الافتراضية لقادة الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز

باكو، 25 ابريل / نيسان، (أذرتاج)

ذكر السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في أعمال القمة الافتراضية المقترحة من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان لقادة الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز المقرر عقدها في 4 مايو 2020 تحت عنوان "متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد"، وذلك من منطلق دور مصر التاريخي والرائد داخل حركة عدم الانحياز، وحرصها على الدائم على أهمية دعم منظومة العمل متعدد الأطراف والتضامن الدولي خاصة في أوقات الأزمات، حسبما جاء في بيان تلقت اذرتاج نسخة منه من السفارة المصرية.

أضاف السفير المصري في البيان أن رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي كان من المقرر أن يقوم بزيارة إلى أذربيجان خلال النصف الثاني من العام الحالي والتي تحظي بإهتمام بالغ نظراً لأنها أول زيارة لرئيس جمهورية مصري إلي جمهورية أذربيجان، والتي سيتقرر موعدها في وقتٍ لاحقٍ وفقاً لتطورات الأوضاع الخاصة بإنتشار فيروس كورونا المستجد.