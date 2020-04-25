وزير الاقتصاد يكشف عن خسائر يومية تلحقها جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 باقتصاد أذربيجان
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٢]
باكو، 25 أبريل ، أذرتاج
قال ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد الاذربيجاني في مؤتمر صحفي عقد بمقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 25 ابريل اليوم إن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تلحق بضرر كبير المبلغ باقتصاد البلد ومن الصعب احصاء هذه الارقام احصاء مفصلا كاملا ولكن الخسائر اليومية تتراوح بين 120-150 مليون مانات.
واضاف الوزير أن تحليلات حول تدابير الدعم الاضافية ستقام عند الحاجة اليها.
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