باكو، 25 أبريل ، أذرتاج قال ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد الاذربيجاني في مؤتمر صحفي عقد بمقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 25 ابريل اليوم إن دعم الدولة لاصحاب المشاريع يشمل على شهري ابريل ومايو.

AZERTAG.AZ : الوزير: دعم الدولة لاصحاب المشاريع يشمل على شهري ابريل ومايو

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