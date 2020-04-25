الوزير: دعم الدولة لاصحاب المشاريع يشمل على شهري ابريل ومايو
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥٧]
باكو، 25 أبريل ، أذرتاج
قال ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد الاذربيجاني في مؤتمر صحفي عقد بمقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 25 ابريل اليوم إن دعم الدولة لاصحاب المشاريع يشمل على شهري ابريل ومايو.
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