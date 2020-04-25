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    اقتصاد


    الوزير: دعم الدولة لاصحاب المشاريع يشمل على شهري ابريل ومايو

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٧]

    باكو، 25 أبريل ، أذرتاج

    قال ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد الاذربيجاني في مؤتمر صحفي عقد بمقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 25 ابريل اليوم إن دعم الدولة لاصحاب المشاريع يشمل على شهري ابريل ومايو.

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