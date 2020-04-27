إدارة الشرطة: تغريم 1397 خارق لقواعد نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية

باكو، 27 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 26 أبريل الى 00.00 من 27 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 1397 شخص سائقا وراكبا كانوا على متون وسائل النقل خلال مدة الساعات 00.00 من 26 أبريل الى 00.00 من 27 أبريل اليوم لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 41 ألفا و 404 شخص على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد للوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.