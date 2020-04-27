  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تخصيص 4 ملايين مانات لتفنيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٦]

    باكو، 27 أبريل ، أذرتاج 

    خصصت 4 ملايين مانات لتفنيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على مرسوم في التدابير الخاصة بالاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية.

    وينص المرسوم على تخصيص 4 ملايين مانات كأول شريحة الى جهاز الجمارك بغية تنفيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية التابعة لادارة الجمارك الشمالية العامة لجهاز الجمارك.

    AZERTAG.AZ :تخصيص 4 ملايين مانات لتفنيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٧]
    الوزير: دعم الدولة لاصحاب المشاريع يشمل على شهري ابريل ومايو
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٢]
    وزير الاقتصاد يكشف عن خسائر يومية تلحقها جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 باقتصاد أذربيجان
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٤]
    وزير الاقتصاد: تكيف المرافق التجارية مع ظروف اقتصادية جديدة عامل مهم
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
    زيادة عدد المؤسسات التجارية 5ر11 %
    تخصيص 4 ملايين مانات لتفنيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية