تخصيص 4 ملايين مانات لتفنيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٦]
باكو، 27 أبريل ، أذرتاج
خصصت 4 ملايين مانات لتفنيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية.
أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على مرسوم في التدابير الخاصة بالاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية.
وينص المرسوم على تخصيص 4 ملايين مانات كأول شريحة الى جهاز الجمارك بغية تنفيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية التابعة لادارة الجمارك الشمالية العامة لجهاز الجمارك.
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