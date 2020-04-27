باكو، 27 أبريل ، أذرتاج خصصت 4 ملايين مانات لتفنيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية. أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على مرسوم في التدابير الخاصة بالاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية. وينص المرسوم على تخصيص 4 ملايين مانات كأول شريحة الى جهاز الجمارك بغية تنفيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية التابعة لادارة الجمارك الشمالية العامة لجهاز الجمارك.

AZERTAG.AZ : تخصيص 4 ملايين مانات لتفنيذ الاعمال الانشائية بنقطة خانوبا الجمركية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده