زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب نيوزيلندا
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٢١]
طوكيو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضرب اليوم زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب جزيرة الجنوب لنيوزيلندا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن خدمة المراقبة الجيوفيزيائية الوطنية أن مركز الزلزال وقع في الساعة 10:52 بالتوقيت المحلي في 40 كيلومترا من مدينة تي أناو وعلى عمق 56 كيلو مترا.
لا توجد معلومات حول الدمار والخسائر البشرية.
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