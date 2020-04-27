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    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب نيوزيلندا

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٢١]

    طوكيو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ضرب اليوم زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب جزيرة الجنوب لنيوزيلندا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن خدمة المراقبة الجيوفيزيائية الوطنية أن مركز الزلزال وقع في الساعة 10:52 بالتوقيت المحلي في 40 كيلومترا من مدينة تي أناو وعلى عمق 56 كيلو مترا.

    لا توجد معلومات حول الدمار والخسائر البشرية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب نيوزيلندا
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