طوكيو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ضرب اليوم زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب جزيرة الجنوب لنيوزيلندا. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن خدمة المراقبة الجيوفيزيائية الوطنية أن مركز الزلزال وقع في الساعة 10:52 بالتوقيت المحلي في 40 كيلومترا من مدينة تي أناو وعلى عمق 56 كيلو مترا. لا توجد معلومات حول الدمار والخسائر البشرية.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب نيوزيلندا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده