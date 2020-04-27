تدريبات القوات البحرية الاذربيجانية في بحر الخزر انطلقت

باكو، 27 أبريل ، أذرتاج

تدريبات تكتيكية لدى القوات البحرية الاذربيجانية وفقا لخطة الاستعداد القتالي لعام 2020م المصدق عليها من قبل وزير الدفاع ذاكر حسنوف انطلقت.

قالت وزارة الدفاع لوكالة أذرتاج إن الغرض الرئيس من تنفيذ التدريبات حماية البنية التحتية الطاقوية بمناطق عمليات بحر الخزر وتخطيط عمليات قتالية تناسقية بين مجموعات السفن التكتيكية وقيادتها وكذلك تحسين مهارات القادة والمقرات والافراد.

يشارك في التدريبات التي تنفذ في 3 مراحل نحو 700 فرد واكثر من 20 سفينة وقاربا ومروحيتين اثنتين.